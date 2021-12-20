Об этой информации сообщила «Общая Газета», сославшаяся на пресс-службу партии «ЕС», передает «НБН».

Отмечается, что не так давно политику пытались вручить повестку о вызове на допрос касательно дела о государственной измене и поставках угля с территории ОРДЛО, которая, как известно, контролируется пророссийскими боевиками.

В свою очередь, пресс-служба от партии Порошенко сообщает, что бывший лидер страны отправился в «дипломатическое турне». В ходе него глава «ЕС» посетит такие страны, как Турция, а также Польша.

Тем не менее СМИ уверены, что Порошенко покинул территорию страны из-за случая, который произошел 17 декабря. Именно тогда сотрудники ГБР хотели вручить Порошенко повестку о вызове его на допрос. Однако политик сумел уклониться от получения документа благодаря собственной охране.

По версии некоторых экспертов, Порошенко намерен некоторое время побыть за пределами страны, чтобы правоохранительные органы несколько забылись о нем.

Напомним, политолог Баширов сказал, кто может свергнуть Зеленского: эксперт назвал «теневую» силу.