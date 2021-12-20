Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Daily Star.



Таблоид, со ссылкой на свои источники пишет, что британская разведка поставила в известность министров, что существует «очень высокая вероятность» вторжения России в Украину уже накануне Рождества.



Правда, в Минобороны Великобритании информацию комментировать отказались. Здесь также сообщили, что не готовы ответит, что сделают в случае российской агрессии:



«В случае прямого вторжения Россия на украинскую территорию, Великобритания, США и НАТО не будут иметь возможность прямого военного вмешательства», — отметил экс-командующий в Афганистане, полковник Ричард Кемп.



Самый вероятный вариант помощи Киеву — экономические и дипломатические санкции, отмечают в издании.

Напомним, ранее мы писали сенатор США заявил, что Россия ищет повод для вторжения в Украину.