Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты соцопроса от «КМИС».

И Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко имею высокие показатели поддержки избирателей среди украинских политиков. Однако за 2,5 года никому из них не удавалось обойти лидера президентского рейтинга – действующего главу государства Владимира Зеленского.

При этом социологи смоделировали ситуацию, кто победил бы во втором туре президентских выборов, если бы в нем сошлись экс-президент Порошенко и экс-премьер Тимошенко.

Как выяснилось, в данной ситуации большинство опрошенных готовы отдать свой голос за экс-премьера, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко. Она победила бы с результатом 54,8%.

В свою очередь 45,2% опрошенных сказали, что проголосовали бы за экс-президента Порошенко, если бы во втором туре он сошелся бы с Тимошенко.

Ранее мы писали, что украинцы сказали, кого хотят видеть премьер-министром сейчас.