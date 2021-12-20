Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook политолог Янина Соколовская заявила, что она не верит в то, что Петр Алексеевич действительно сбежал из страны. При этом она считает, что преследование нынешней властью представителей оппозиции будет продолжаться и далее.

Цитата из сообщения Соколовой:

«Если так получилось, что власть решила зашквариться таким образом с «побегом» Петра Алексеевича, то сделаю прогноз… После Рождества экс-президент вновь сбежит. Но на этот раз в США. А раньше, если припомнить, он уже сбегал в Галифакс и Лондон. Но почему-то каждый раз он возвращается, как бумеранг. Именно поэтому я делают следующий вывод о побеге Порошенко: нынешняя власть думает, что можно сбежать со своим пресс-секретарем, бросив семью, или же действующая власть весьма не хочет, чтобы Порошенко поехал в США. А потому стоит ожидать новых, веселых, разных зашкваров».

screenshot — facebook.com/profile.php?id=100000752532439

В свой черед скандально известный блогер Анатолий Шарий, который в свое время пытался избраться в Раду, но увы, не вышло, убежден, что дело Петра Порошенко не будет доведено до логического конца.

Он заявил:

«Петру Алексеевичу сообщили, что его подозревают в государственной измене. Хочу пованговать. Все это закончится просто ничем. Хотя – рейтинг ему поднимут».

Напомним, ранее мы уже писали о том, вернется ли Порошенко на территорию Украины.