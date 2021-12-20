Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Новости. LIVE».

Сегодня, 20 декабря пятому президенту Украины, лидеру «ЕС» Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене.

Как известно, политик сейчас находится за границей. В последний рабочий день парламента в этом году Порошенко улетел в Турцию, где у него запланировано дипломатическое турне.

Адвокат экс-Гаранта Илья Новиков приоткрыл информацию о планах экс-президента. Он уверяет, что политик непременно вернется, вот только точной даты не назвал.

Однако он дал понять, что в этом году лидер «Европейской Солидарности» уже не прилетит в Украину.

Новиков отметил, что период новогодних праздников – это единственное время, когда бывший глава государства имеет возможность полететь куда-то вместе со своей семьей.

Таким образом, адвокат пятого президента не назвал точной даты, когда Порошенко вернется в Украину. В ГБР политика ждут 23 декабря.

Известно, что Верховная Рада ушла на каникулы до конца января.

Ранее мы писали, что Порошенко устроил скандал в обновленном телеканале «Рада».