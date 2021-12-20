Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Новости. LIVE».
Сегодня, 20 декабря пятому президенту Украины, лидеру «ЕС» Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене.
Как известно, политик сейчас находится за границей. В последний рабочий день парламента в этом году Порошенко улетел в Турцию, где у него запланировано дипломатическое турне.
Адвокат экс-Гаранта Илья Новиков приоткрыл информацию о планах экс-президента. Он уверяет, что политик непременно вернется, вот только точной даты не назвал.
Однако он дал понять, что в этом году лидер «Европейской Солидарности» уже не прилетит в Украину.
Новиков отметил, что период новогодних праздников – это единственное время, когда бывший глава государства имеет возможность полететь куда-то вместе со своей семьей.
Таким образом, адвокат пятого президента не назвал точной даты, когда Порошенко вернется в Украину. В ГБР политика ждут 23 декабря.
Известно, что Верховная Рада ушла на каникулы до конца января.
Ранее мы писали, что Порошенко устроил скандал в обновленном телеканале «Рада».
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