Информацию передает «НБН», ссылаясь на Unian.net.

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Министерства обороны России. Также глава Кремля отметил, что Россия против кровопролития, поэтому хочет добиться четких гарантий безопасности дипломатическим путем.

«Вооруженные конфликты, кровопролитие – это не наш выбор, мы не хотим такого развития событий», — заявил Путин.

Далее президент РФ выразил надежду, что Вашингтон и Брюссель ответят на их предложения по гарантиям безопасности.

Как ранее стало известно, в своих предложениях Россия нарисовала «красные линии» для США и НАТО, потребовав от них отказаться от дальнейшего расширения альянса и недопущения вхождения в блок Украины.

Свою точку зрения по данному вопросу высказала министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, заявив, что России не может диктовать странам НАТО, что им делать в контексте своей безопасности.

«Мы должны говорить друг с другом и обсуждать предложения, которые выдвинула Россия. Однако не должно быть так, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как им себя вести», — заявила Ламбрехт.

Ранее мы сообщали вопреки требованиям Кремля, в Вашингтоне подтвердили право Украины на вступление в НАТО.