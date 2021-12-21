Как информирует «НБН», в сообщении пресс-службы компании «Интерстарч Украина» говорится, что такие действия АМКУ являются безосновательными. Более того, это связывают с тем, что в отношении бывшего украинского лидера Петра Порошенко осуществляется политическое преследование.

Группа компаний Roshen сделала совместное заявление по этому поводу. В нем говорится следующее:

«Работники АМКУ приняли решение относительно введения штрафных санкций. Они применили их к «Интеркорн», «Днепровский КПК», а также «Интерстрач Украина». Их размер составляет 283 миллиона гривен. Но такое решение было принято с нарушением самой процедуры рассмотрения дела».

Также в компаниях отметили, что считают такого рода действия АМКУ политическим преследованием бывшего конечного бенефициарного владельца этих предприятий. То есть, речь идет о Петре Алексеевичу Порошенко.

Напомним, ранее мы уже писали о реакции Запада на конфликт между президентом Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым.