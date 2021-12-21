Информацию передает «НБН», ссылаясь на «Страна».

Документом установлены общие стандарты по массовым захоронениям.

«Установлены общие требования по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени», — сказано в документе.

Финансирование и организация работ по срочному захоронению трупов возложено на местные органы власти, «исходя из прогнозируемых объемов работ».

Также имеется инструкция, в которой расписаны требования к братской могиле на 100 погибших, ее параметры и технология строительства, а в качестве примера расписан график захоронения 1000 трупов в течение трех суток.

Могила должна быть длиной 20 метров, шириной 3 метра и глубиной 2,3 метра.

Так будет выглядеть котлован для братской могилы на 100 человек.

Это не может не вызывать беспокойства.

По словам военного эксперта Александра Гольца, такие решения правительства России могут связывать с возможным применением ядерного оружия.В таком случае братская могила будет лучше всякого бомбоубежища.

Ранее мы сообщали, что вопреки требованиям Кремля, в Вашингтоне подтвердили право Украины на вступление в НАТО.