Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украина-24».

По словам Арсения Яценюка, президент РФ Владимир Путин не отказался от планов втянуть Украину в орбиту своего влияния. Бывший премьер заявил, что наша страна для руководителя РФ является «самой большой травмой». Кроме того, как отметил Яценюк, личной травмой для главы Кремля является распад СССР. Политик подчеркнул, что Путин этого не скрывает и несколько раз сам об этом говорил.

«Путин хорошо осознает, что восстановить СССР без Украины невозможно. Его планы не изменились», — сказал экс-премьер-министр.

Яценюк сравнил агрессивную политику Путина с действиями хищника.

«Но хищник боится зверя, который сильнее его», — сказал экс-премьер.

Яценюк считает, что остановить Путина от реализации его захватнических планов может лишь объединенная позиция Запада и Украины. Он также отметил, что после событий 2014 года страны Запада осознали всю серьезность ситуации и то, что Украине будет очень тяжело выстоять без помощи стран Европы и США.

Ранее мы сообщали, что Яценюк назвал преемника Путина.