Об этой информации сообщил «Апостроф», который взял интервью у эксперта, передает «НБН».

«Существуют два ключевых фактора. Первый случился в 1994 году. Хочу сразу сказать, что тезис не мой. Он принадлежит ныне покойному московскому историю Дмитрию Фурману. Уже тогда были различия. Они заключаются в том, что Украина запустила механизм мирной смены элит. Притом неважно то, какие элиты приходят – хорошие или плохие. Сам механизм работает, а потому у Киева еще есть шансы на то, чтобы достойные люди заняли свои посты», — сказал в начале Грицак.

Затем он сообщил, что Российская Федерация никогда не запускала подобный механизм. Он уверяет, что власти там меняется только исходя из того, какое указание дает предыдущий президент, а от этого и назначаются третьи, пятые, седьмые сроки.

«Второй момент – это уже от советника Горбачева по имени Александр Цепко. Он писал, что в свое время на совещаниях у Ельцина поднимали вопрос об Украине. Думали, что же делать. Незнаю, насколько это правда, но одна известная диссидентка сказала простые слова, мол, не нужно ничего делать. Сказала, что Киев сам вернется, а пока его нужно отпустить. В итоге мы видим, что проходит время, но Украина не возвращается. Почему же Путин торопится? Он отлично понимает, что время начинает проходить. В стране формируется и взрослеет поколение, для которого СССР – это попросту ничего. Если оно сформируется окончательно, разница между РФ и Украиной будет колоссальной», — заключил историк.

Напомним, дело идет к развязке – немецкий политолог сказал, что скоро случится между Украиной и Россией.