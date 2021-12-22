Об этом пишет «НБН» ссылаясь на выступление Руслана Стефанчука на конференции послов Украины в рамках форума «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».



Чиновник напомнил, как в 1991 году Украина, имея третий в мире ядерный потенциал, отказалась от него и стала безъядерным государством. А Россия теперь пользуется этой беззащитностью Украины:



«Россия, которая обязалась стать нашим гарантом, теперь намекает, что если мы продолжим путь к Европе и НАТО — они нанесут по нам ядерный удар. Ни одно обещание, данное нам в 1996 году в рамках Будапештского меморандума, не выполняется. Мы стали буквально беззащитными перед ядерной угрозой».



Стефанчук напомнил, что свои обязательства по меморандуму — воздержаться от угрозы использования силы в отношении территориальной целостности Украины — Москва уже нарушила в 2014 году и теперь пытается снова их нарушить.

Напомним, ранее секретарь СНБО сообщил, сколько российских войск находится возле украинской границы.