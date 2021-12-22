Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ТСН«.



Так, по информации СНБО, за 200 км от украинской границы расположено 122 тысячи российских военных. За 400 км от нашей границы — ещё 143,5 тысячи военных РФ:



«Для наших западных партнеров ситуация возле границ Украины может быть и новостью… Но для нас — это обычная ежедневная работа. Мы в курсе, что там происходит. Мы знаем точно, сколько военных и где расположил Кремль».



Как отметил Данилов, Украина живет под угрозой вторжения с 2014 года, но власть и военное руководство держит ситуацию на контроле:



«Мы знаем, что там происходит. И если начнется наступление — оно не будет мгновенным, условно говоря — сегодня на сегодня. Для этого тоже нужна подготовка. А мы за всем этим внимательно следим».



Данилов подытожил, что с 1 января 2022 года вступит в силу закон «Об основах национального сопротивления», который поможет усилить обороноспособность Украины:



«У нас появятся дополнительные ресурсы, чтобы противостоять агрессору. Оружие нужно держать подготовленным. Желательно его не использовать, но если будет необходимость — украинцы понимают, что делать».

Напомним, ранее Данилов рассказал, стоит ли ожидать введения военного положения в Украине.