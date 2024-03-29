О том, что прямо сейчас оккупационные «власти» формируют такие условия на захваченных землях, при которых какое-либо достойное существование граждан, отказавшихся от российского паспорта становится попросту критически сложным, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, уровень паспортизации так и не достиг на ВОТ Украины отметки в 50 процентов, несмотря на два года, отведенных на этот сомнительный процесс. Тем не менее, в Кремле слишком оптимистично настроены, поскольку обозначили сроки «дедлайна» для гауляйтеров — полная паспортизация должна быть проведена не позднее 2026 года.

Следует отметить, что не имея «на руках» российской макулатуры, украинцы в оккупации не смогут рассчитывать на оказание медицинских услуг, начисление выплат, поступление на обучение или регистрацию имущества, то есть выживают как могут, но не сдаются.

Ранее наш информационный портал писал о том, как оккупанты принуждают мариупольцев получить паспорта РФ до 1 июля.