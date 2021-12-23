Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Борислава Березы.
Экс-депутат, политический обозреватель Борислав Береза заявил, что после пресс-конференции Путина, которая состоялась сегодня, 23 декабря стало понятно одно – в любой момент Россия может начать новую войну с Украиной.
Поэтому он призывает готовиться к защите Украины.
«Будем защищать свою страну, свои города, свои дома, свою землю и свое право жить на ней», — заявил Береза.
Кроме того, он добавил, что верит в эффективность партизанской войны, в случае, если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину с целью оккупации новых территорий нашего государства.
«Знаю, что в Кремле этого боятся. Так вот надо будет сделать все, чтобы реализовать их худшие страхи, если они решатся на новый этап агрессии», — сказал экс-депутат.
Ранее мы сообщали, что Береза отметил важный нюанс в подозрении Порошенко.
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