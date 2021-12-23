Об этом он заявил в студии телеканала «НАШ», передает «НБН».

Политолог Руслан Бортник не исключает, что из-за объявления подозрения в госизмене пятому президенту Петру Порошенко в рейтинге украинских политиков могут произойти изменения. Политолог предполагает, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко может обойти Порошенко и занять второе место, которое сейчас принадлежит пятому президенту.

«На второе место выйдет, скорее всего, Тимошенко, если этот сериал будет продолжаться, я думаю. И между Тимошенко и Бойко пока будет идти борьба за это второе место», — сказал Бортник.

Ранее мы сообщали, что Бортник назвал «стратегическую ошибку» Порошенко.