Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал главы Минкульта.



«»Ленин создал Украину». Видимо, развал СССР так сильно отразился на психологическом здоровье российского президента, что он топчет учебники и украинской, и российской истории. Опираясь на такие принципы можно сказать, что и Россию, в её сегодняшних границах, также создал Ленин»,



Ткаченко напомнил Владимиру Путину, что украинской столице — Киеву — более 1 500 лет и посоветовал хозяину Кремля сходить к психологу, чтобы избавиться от этой травмы.



Чиновник также припомнил слова Путина о том, что русскоязычных людей «выдавливают из Украины». В этом контексте Ткаченко отметил, что «на воре шапка горит», ведь с 2014 года, именно из-за российской агрессии, образовались миллионы вынужденных переселенцев, а тысячи людей погибли:



«И это, в основном, были именно русскоязычные граждане, которые спасались от агрессии Кремля на Донбассе и в Крыму».

Напомним, что Путин во время своей ежегодной пресс-конференции заявил, что Украина была создана Лениным.