Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью Дмитрия Разумкова для LB.



Так, по словам нардепа, он точно не собирается объединяться с какими-то другими политиками. Разумков уточнил, что намерен построить свою политическую линию:



«Не готов я к объединениям. Я буду строить свою партию, со своими коллегами».



Отвечая на вопрос о том, будет ли он бороться за пост президента на будущих выборах, депутат ответил утвердительно:



«В той или иной степени, но я был причастен ко всем выборам. Потому я пойду и на президентские, и на парламентские выборы».



Как добавил экс-спикер парламента, выборы — это игра на победу, в них не достаточно просто участия:



«Выборы это же не Олимпийские игры. Здесь нужно играть на победу, просто участия не хватит. Я всегда могу правильно оценить свои возможности. Если будет доверие народа, если я пойму, что моих знаний и качеств достаточно, что люди поддерживают мое желание работать на благо Украины — то я сделаю всё, что от меня зависит. Тут вопрос не только в моей позиции».

Напомним, ранее мы писали, что Разумков начал «подъедать» рейтинг «слуг» .