Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал Politeka-Online.

Вчера, 23 декабря состоялась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

По мнению политолога Вадима Карасева, Путин не сказал ничего нового на пресс-конференции. Однако политолог выделил важный нюанс, который напрямую касается Украины. По словам Карасева, Путин фактически отказался давать гарантии ненападения на Украину.

«Почти ничего нового я не услышал. Все уже в русле давно оговоренного и заявленного. Единственное, что такой нюанс, когда журналистка из Великобритании сказала, «можете ли вы гарантировать ненападение». В прямую не было сказано, что мы не будем нападать, вторгаться в Украину. Единственное вот это», — сказал Карасев.

Как известно, Россия скопила возле украинской границы огромное количество войск и военной техники. Многие эксперт считают, что угроза полномасштабного военного вторжения в РФ очень высока, другие же склоняются к мнению, что РФ, таким образом, шантажирует страны Запада, с целью склонить западный мир к уступкам.

Ранее мы сообщали, что Пионтковский сделал тревожный вывод после пресс-конференции Путина.