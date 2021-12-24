Об этой информации сообщил «Ракурс», передает «НБН».

Отмечается, что за последние несколько недель Российская Федерация пригнала на оккупированную территорию ОРДЛО десятки тысяч солдат-наемников. Более того, источник сообщил, что Кремль собрал фактически всех, кто имеет реальный военный опыт.

«Еще один источник сказал, что лично он не принимал никакого участия в переброске или развертывании ВС РФ. Однако он поддерживал связи с «военными на местах», которые проходили спецобучение. Цель такого развертывания – это диверсионные спецоперации, чтобы подорвать стабильность в Украине», — сказал источник.

Не исключается, что действовать военные РФ будут через ОРДО и ОРЛО. Возможно, они даже специально наденут сепаратистскую форму, чтобы предпринимать действия военного характера под видом боевиков. Однако информация по этому поводу еще уточняется.

Напомним, в ОРДЛО прибыло более 9 тонн особого груза: СМИ узнали, кто пригнал фуры и зачем.