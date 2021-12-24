Об этом сообщает «НБН».

Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков дал интервью журналиста издания «Левый берег». В частности, журналистка Соня Кошкина попросила прокомментировать информацию о том, что президент якобы несколько раз пытался примириться с экс-спикером Рады.

«По действиях такого не было», — прокомментировал информацию Разумков.

Кроме того, Кошкина попросила прокомментировать информацию о том, что якобы после этого президенту звонил бизнесмен Ринат Ахметов и просил «не трогать Диму».

«Можете спросить у Рината Леонидовича или еще у кого-то. Думаю, что это откровенное вранье, которое создают на Банковой», — сказал политик.

Кроме того, бывший спикер Верховной Рады сказал, что он до сих пор не знаком с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Ранее мы сообщали, что Разумкова в первой пятерке рейтинга политиков заменил неожиданный человек.