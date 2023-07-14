О том, какие грандиозные планы Александр Усик лелеет, когда покидает пределы ринга, пишет «НБН», ссылаясь на видеоинтервью спортсмена, опубликованное YouTube-каналом Seconds Out.

По словам Усика, несмотря на то, что в его мыслях отведено достаточно места для Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC, так не хватающего нашему соотечественнику (для титула абсолютного чемпиона мира), боксер составил масштабные планы по своему времяпровождению вне ринга, явно связанные не только с его видом спорта, но и с политикой — у Владимира Зеленского может появиться крепкий конкурент:

Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты. Следует ли Зеленскому волноваться? Зеленский спокоен, потому что у него есть сила.

Ранее мы писали о том, что в СМИ сообщили, кто еще из футболистов не присоединился к составу «Шахтера» на U-21.