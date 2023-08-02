О том, что от чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0/13 КО) в очередной прозвучало заявления — после достижения всех поставленных целей в боксе, в частности, став абсолютным чемпионом, спортсмен решит попробовать поучаствовать в президентской гонке в родной стране, пишет «НБН», ссылаясь на издание Eurosport.

По словам Усика, он пока будет придерживаться своего текущего пути, и когда его завершит, в точности не знает, что же именно произойдет. Вполне возможно, что чемпион остановится на нетипичной для него стезе, выбрав из двух вариантов:

Возможно, я стану главным тренером национальной сборной и буду готовить украинских боксеров к Олимпийским играм, возможно, выдвину свою кандидатуру на пост президента.

Ранее мы писали о том, при выполнении каких условий украинские спортсмены смогут выступать на соревнованиях с россиянами и белорусами.