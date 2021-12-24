Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «НБН».

«Наш источник сообщил, что вторжение РФ в Украину на католическое Рождество отменяется. Теперь актуализировались новая дата: припадает она на начало олимпиады в Пекине», — поделился информацией инсайдер.

Известно, что речь идет о 4 февраля 2022 года. Пока неизвестно, почему Кремль решил перенести дату нападения. Малоизвестные эксперты считают, что это будет связано с отвлечением мирового внимания от Украинского государства. Другие же не исключают момента подготовки армии Российской Федерации, которая должна будет полностью укомплектоваться как раз в начале февраля.

Напомним, как сообщалось ранее, РФ перебросила особые отряды на Донбасс: источник сказал, к каким операциям готовят ОРДЛО.