Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу СНБО.



«В пятницу, 24 декабря, после того, как секретарь СНБО Алексей Данилов провел доклад президенту Владимиру Зеленскому, глава государства решил созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны на 29 декабря».



Что стало причиной, по которой президент решил под Новый год созвать СНБО неизвестно. Правда, есть предположения, что на заседании могут поднять вопрос введения санкций в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.



По крайней мере, о возможности введения санкций накануне, 23 декабря, говорил адвокат Порошенко Илья Новиков во время брифинга. Он уточнил, что санкции могут быть связаны с тем, что политика подозревают в госизмене:



«В ближайшие две-три недели увидим, будет власть вводить санкции или нет. Но мы готовы к любому сценарию», — отметил правозащитник.

Напомним, ранее мы писали, что суд разрешил зедаржать Петра Порошенко.