Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украина-24».

Российский журналист, оппозиционер Игорь Яковенко считает, что Путин не решится на полномасштабную войну с Украиной, несмотря на то, что он очень хочет уничтожить Украину. Яковенко считает, что большая война с Украиной обернется для Путина крахом его режима, поэтому это сдерживает этого от дальнейших агрессивных планов.

Кроме того, по словам журналиста, создавая провокации возле украинской границы, Путин, таким образом, пытается держать в постоянном напряжении и Украину, и страны Запада.

«Он хочет уничтожить Украину. Но вероятность большой войны практически равна нулю», — озвучил свое мнение Яковенко.

Также Яковенко уверен, что руководство РФ во главе с Путиным и дальше будет продолжать тратить колоссальные средства для проведения новых военных провокаций, с целью запугать Запад.

«Дело в том, что Путин не может ничего сделать внутри своей страны: пандемия коронавируса, коррупция, обнищание россиян. Остается лишь одно – делать провокации и тем самым держать в напряжении мир», — сказал Яковенко.

Яковенко также добавил, что с помощью наращивания войск возле украинской границы Путин добивается еще одной цели – постоянно быть в центре внимания. Журналист подчеркнул, что у Путина это получается – с ним разговаривают лидеры западных стран.

«Кто бы ему звонил, если бы не эти провокации?», — добавил Яковенко.

Ранее мы сообщали, что Казанский ответил на слова Путина о том, что Ленин «создал Украину».