Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир программы «Сегодня День. Выходной», дипломат Юлия Осмоловская заявила, что когда политическое руководство нашей страны решило работать над членством государства в Североатлантическом Альянсе, и не предусмотрело реакцию государства-оккупанта Российской Федерации, то это была ошибка с нашей стороны.

Цитата из заявления Осмоловской:

«На мой взгляд, когда Украина начала весьма активно заявлять относительно желания стать членом НАТО, то политическое руководство украинского государства не предусмотрело, как это воспримут на территории Российской Федерации. Именно поэтому наша власть не работала над этим вопросом. Впоследствии это привело к тому, что теперь Российская Федерация нарисовала определенные катастрофические сценарии, мол все ракеты Альянса теперь будут размещены на украинских землях».

При этом дипломат продолжила:

«Отныне в Москве пытаются собственным способом выстраивать систему безопасности. И, как я считаю, это у них сработало. Ведь теперь Западу необходимо пояснить России, по какой причине расширение границ Североатлантического Альянса не представляет собой никакой опасности».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Данилов рассказал о риске вторжения России в Украину.