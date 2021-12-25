Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что глава государства Владимир Зеленский в 2021 году попытался дозвониться до российского лидера Владимира Путина.

В интервью изданию «Фокус» глава ОП сообщил, что разговор между главами стран так и не состоялся. По словам Ермака, причину, из-за которой переговоры не состоялись, он не помнит, информирует «НБН».

Журналисты издания напомнили руководителю Офиса Зеленского о том, что сам президент рассказывал о своем звонке Путину, однако лидер россиян не захотел разговаривать с украинским коллегой.

По словам Ермака, Зеленский не звонит туда, где не ждут его звонка, поэтому беседа президентов состоится в момент готовности главы Кремля к диалогу.

Глава ОП добавил, что Зеленский неоднократно выражал готовность к беседе с президентом Российской Федерации, однако на сегодня нельзя сказать, где и когда состоятся такие переговоры. При этом контакты украинской стороны с Россией регулярно происходят в формате встречи лидеров «нормандской четверки» и «Минска».

Напомним, что Дмитрий Гордон предполагает участие Андрея Ермака в следующей президентской гонке. Журналист отмечает, что нынешний руководитель ОП, оказался намного мощнее своих предшественников, поэтому у него есть шанс занять президентское кресло.