Журналисты из источников в НАТО узнали о предстоящем совещании представителей Российской Федерации и Североатлантического Альянса. Предметно пообщаться о «гарантиях безопасности» Организация Североатлантического договора и Россия планируют 12 января 2022 года.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Anadolu.

Источники в Альянсе не сообщили тему совещания. В то же время из заявлений в Кремле становится очевидным, что на переговорах будут обсуждаться «гарантии безопасности», которые Западу выдвинуло российское руководство в форме ультиматума.

Предложение от Альянса провести совещание МИД Российской Федерации получил в пятницу, 24 декабря. Известно, что инициатором встречи выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который назначил дату переговоров.

Отметим, что в день совещания с Российской Федерацией в Брюсселе проведут заседание глав генштабов стран Организации Североатлантического договора.

Напомним, что Путин обвинил НАТО в том, что организация не сдержала своего обещания, которое якобы дало президенту России в 90-х. Российский оппозиционер Касьянов указал на ложь в заявлении главы РФ об Альянсе.