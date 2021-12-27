Об этом Дмитрий Гордон заявил в студии телеканала «Украина-24», видео доступно на YouTube-канале журналиста, передает «НБН».

Журналист Дмитрий Гордон считает, что рейтинги пятого президента Петра Порошенко «взлетят», если тот оправится за решетку. Экс-Гаранта, как известно, подозревают в госизмене.

«Если хватит духа и сядет, то шансы его политические, рейтинг вырастет очень сильно. Кстати, Офис президента об этом не думает. Вот, если Порошенко приедет и сядет и скажет: «залог не дам», и будет сидеть – его рейтинг будет подниматься, что плохо для Офиса президента. Но хватит ли у него духу сесть – я не знаю», — сказал Гордон.