Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украина-24».

Журналист Дмитрий Гордон, который в последнее время резко критикует действия президента Владимира Зеленского, поделился своим мнением по поводу того, вернется ли Владимир Зеленский после завершения президентской каденции в «Квартал-95».

По мнению Гордона, после президентства украинцы не увидят Владимира Зеленского на сцене. Он считает, что еще за 2,5 года президентства Зеленского «Квартал-95» может потерять свою популярность.

Журналист отметил, что шутки актеров «Квартала-95» теряют свою остроту, а президент Зеленский не хочет, чтобы о нем шутили его экс-коллеги.

«Боюсь, что еще 2,5 года президентства Зеленского и на месте «Квартала» останется пепелище… Он запрещает своим ребятам делать шутки о себе, они делают сладенькие шуточки. Это приведет к падению популярности. Ведь, там, где острота – там и популярность. Поэтому, думаю, что президент не вернется в «Квартал» после завершения президентского срока, возвращаться будет некуда», — поделился своим мнением Гордон.

Стоить отметить, что в последнее время журналист Дмитрий Гордон резко критикует действующего президента Владимира Зеленского. Ранее он назвал двух украинских президентов, которые его больше всего разочаровали. Один из них Владимир Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Гордон предупредил, что произойдет с Украиной, в случае нового Майдана.