Как информирует «НБН», в эфире программы «Украина с Тиграном Мартиросяном» Савик Шустер высказал мнение относительно того, когда началось «начало конца» действующей власти.



Согласно словам журналиста, ключевым эпизодом стало решение об использовании СНБО в качестве инструмента карательной политики.

Цитата из заявления Шустера:

«В тот момент, когда там было решено относительно того, что СНБО может быть их инструментом в этом плане, прутом, ломом… Сейчас вообще нет никакой роли у правового поля. Якобы, они полагают, что с такой силой в руках могут наказать всех, кого только считают нужным наказать. Они, мол, поле себе расчистить себе хотят, и реально властвовать в руках с таким инструментом. Именно такой момент, на мой взгляд, и был началом конца».

По словам журналиста, еще неизвестно, кто именно стал инициатором, и кто принял решение по Совету национальной безопасности и обороны. Но при этом, как добавил Шустер, обязательно должен быть президент, ведь Зеленский является его главой.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в эфире ток-шоу Савика Шустера Юрию Бойко был задан весьма неудобный вопрос, на который он так и не смог дать прямой ответ.