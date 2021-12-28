Об этом народный избранник заявил на своем YouTube-канале, передает «НБН».

Народный депутат от «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал, что столкнулся с угрозами в комментариях от россиян после того, как он ответил главе Чечни Разману Кадырову. Одиозный глава Чечни, как известно, ранее заявил, что присоединил бы Украину к России.

Гончаренко отметил, что его ответ Кадырову подхватили ряд СМИ, в том числе, и российские. Под публикациями российских СМИ народному депутату начали писать угрозы. Скриншоты депутат показал в своем блоге на YouTube.

«Писали, что все, немного осталось Гончаренко после такого ответа, ему конец и не такие извинялись», — сказал депутат.

Гончаренко заявил, что он не собирается ни перед кем извиняться.

«Я точно извиняться не собираюсь – Кадыров позволил себя оскорбительные слова в адрес нашей страны и всех украинцев. А я отвечал не только от себя, а и от миллионов украинцев», — сказал народный избранник.

Кроме того, политик добавил, что подобные комментарии его не запугают и не остановят.

Ранее мы сообщали, что Гончаренко нарушил запрет Зеленского и ответил на угрозы Кадырову.