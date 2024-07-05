По результатам проведенного с 20 по 27 июня соцопроса «Левада-Центром», 58% россиян поддержали проведение мирных переговоров между Москвой и Киевом. Этот показатель, как утверждают в организации, стал максимальным за время исследования. В то же время 37% респондентов считают, что РФ должна продолжать так называемую «спецоперацию».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

Сторонниками мирных переговоров является большинство женщин (64%), граждан возрастом 18-24 лет (66%). Также убеждены, что Кремль должен вести диалог с Украиной жители сел страны-агрессора (65%) и россияне, которым едва хватает на еду (64%), респонденты, которые недовольны политикой диктатора (75%) и граждане, которые доверяют информации из YouTube-каналов (65%).

Около 40% россиян считают, что больше всего заинтересована в проведении мирных переговоров их страна, каждый четвертый заявлял, что соседнее государство, а 30% респондентов отмечали, что это нужно двум сторонам.

Напомним, соцопрос КМИС показал, сколько украинцев верят в то, что соглашения по безопасности не повлияют на обороноспособность страны.