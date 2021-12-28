Об этом пишет «НБН» ссылаясь на выступление Надежды Савченко в эфире телеканала «Украина 24».



Комментируя уголовное дело в отношении Петра Порошенко, экс-нардеп отметила, что рассматривать дело будут долго, учитывая специфику нашей судебной системы:



«Думаю, на сегодня нет разницы, каким способом Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности. Я выступаю за законные способы, чтобы было решение суда и я не понимаю, что творят в СНБО… Но если говорить о политике — то Порошенко сам открыл этот «ящик Пандоры». У нас уже есть приговор о госизмене Януковича. Думаю, Порошенко станет вторым президентом, который получит такой же приговор».



Более того, добавила Надежда Савченко, такая же судьба будет ждать и действующего главу государства Владимира Зеленского:



«Следующим будет Зеленский. И такое будет ждать каждого президента. Потому что каждому президенту есть за что ответить. Президенты принимают глупые решения и ухудшают состояние своего народа. Потому, нет ничего страшного, если президенты будут «сидеть». Пусть они знают, когда идут в президенты, что по итогу им придется отвечать за свои действия по закону».

Напомним, ранее мы писали, что Савченко дала совет Порошенко.