Информацию передает «НБН», ссылаясь на Кorrespondent.net.

Такое заявление сделал вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

По его словам, ресурсами, которыми владеет Россия, можно обеспечить любой спрос потребителей в Европе, однако этот процесс может растянуться по времени из-за политики Евросоюза, которая была направлена на сокращение потребления газа.

Далее вице-премьер отметил, что цены на газ могут стабилизироваться в том случае, если предложение будет обеспечиваться спросом в европейских странах, а большая часть поставок из РФ, Алжира и Норвегии будут обеспечиваться на долгосрочной основе.

«Именно отказ Европы от долгосрочных контрактов и соответствующих инвестиций в совокупности с холодной зимой сезона 2020-2021 годов, а также рисками повторения морозов этой зимой и привели к значительному росту цен на газ», — подчеркнул Новак.

Ранее мы сообщали о том, что «Антонов» создал военно-транспортный самолет нового поколения: лайнер передан ВСУ для летных испытаний.