Об этом сообщает «НБН».

Традиционно после заседания СНБО Алексей Данилов вышел к прессе и провел брифинг. В частности, во время брифинга он рассказал, когда СНБО начнет вносить в реестр первых олигархов. По его словам, произойдет это уже в 2022 году, а точнее в 20-х числах мая.

Заседания СНБО по этому вопросу может состояться 20-25 мая. На этом же заседании Совбез и определит тех, кого можно называть олигархами.

Кроме того, секретарь Совбеза отметил, что закон о деолигархизации начнет действовать в мае 2022 года.

Напомним, что нашумевший закон о деолигархизации инициировал глава государства Владимир Зеленский. С одной стороны закон вызвал в обществе много критики, а с другой стороны – одобрение.

Президентский закон парламент поддержал в конце сентября этого года, а в ноябре глава государства подписал этот закон.

Стоить добавить, что реестр олигархов в Украине пока не запущен. В этот список могут попасть люди, которые владеют крупным бизнесом и СМИ, а также влияют на политические процессы в стране.

Ранее мы сообщали, что Данилов рассказал, сколько украинцев готовы защищать страну, в случае нового российского вторжения.