Глава партии «Европейская солидарность» высказался о деле против него. Порошенко считает, что приказ о подготовке судебного разбирательства против него поступило из Офиса президента Украины по указанию Владимира Зеленского. Бывший глава Украинского государства считает, что нынешняя власть в Киеве пошла на такой шаг в угоду Кремля.

Такое заявление политик сделал во время интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza, информирует «НБН».

Порошенко возмущает, что на фоне большого количества проблем в Украине, глава государства Владимир Зеленский еженедельно комментирует своего предшественника на президентском посту.

Политик напомнил, что вблизи украинских границ расположились российские военные подразделения, Вашингтон и западные партнеры Киева бьют тревогу из-за существующей угрозы. Поэтому сейчас украинская власть должна повышать боеспособность ВСУ, укреплять единство внутри страны и международную поддержку.

Экс-президент отметил, что сейчас главу Украины больше волнуют не вопросы суверенитета, целостности страны и борьбы с агрессией РФ, а его рейтинг.

Нардеп добавил, что Зеленский хочет договориться с лидером россиян, а «Порошенко атакует».

Ранее Порошенко объяснил, почему Путин не может отказаться от идеи уничтожения Украины и кем себя позиционирует глава Кремля.