В эфире телеканала NTA Портников заявил, что многих граждан России и Украины объединяет тот факт, что их президентом является глава Российской Федерации Владимир Путин.

Журналист объяснил, что так происходит потому, что его соотечественники не могут поставить интересы своей страны выше собственных, информирует «НБН».

Он подчеркнул, что такая позиция украинцев опасна, поскольку в итоге Украинское государство может остаться без части своих территорий, в частности без Сумской и Харьковской областей.

Журналист добавил, что большая часть граждан России и Украины одинаково относятся к многим проектам, вспомнив о сериале «Сваты». По его словам, пока жители соседних государств плачут над этими мини-фильмами, их президентом является глава Кремля, а не действующий глава Украины.

Отметим, что на днях вышел на экраны последний сезон сериала «Сваты», который создавался 4 года. Проект отметился множеством скандалов, в частности из-за антиукраинских высказываний актера Федора Добронравова. Также сериал на время был в Украине под запретом.

Ранее Портников заявил, что результаты переговоров Байдена и Зеленского могут не соответствовать ожиданиям официального Киева.