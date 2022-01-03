Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Главком«.



По словам российского депутата, провести бомбардировку Украины можно в феврале, раз в в ночь на 1 января данная «операция» не состоялась:



«Я предлагал начать бомбардировку. Нужно было бросать бомбы на Киев и, если понадобится, на западные города. Но вместо этого выбрали путь мирного сосуществования. Я понимаю, почему приняли такое решение».



При этом, считает Владимир Жириновский, есть шанс «наверстать упущенное» и начать бомбардировку Украины уже в феврале:



«Это будет самый удачный момент, дабы вынудить Украину к миру».

Напомним, ранее мы писали, что Жириновский заговорил о «захвате» Украины.