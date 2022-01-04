Об этой информации сообщил «УНИАН», передает «НБН».

Отмечается, что, в первую очередь, об этом сообщила пресс-служба украинского МИДа. По их словам, данная персона нечасто появляется на территории Украины и, тем более, Донбасса, часть которого охвачена войной.

Кроме того, пригласил данную персону министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который так же, как и остальные политики, озабочены проблемой Донбасса. Что примечательно, приглашение было принято.

Так, украинские чиновники и политики постарались, чтобы глава европейской дипломатии и по совместительству высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл на территорию подконтрольного Украине Донбасса. Визит ожидается примерно 4-6 января.

Как сообщили представители МИДа, целью Борреля является демонстрация поддержки Украины со стороны ЕС. Помимо этого, его приезд на Донбасс даст начало важным переговорам: от сдерживания РФ от нападения на Украину до улучшений переговорной площадки.

Временем ранее сообщалось о том, что они явно что-то знают – в ОРДО сообщили, кто покинул «республику», и что это означает.