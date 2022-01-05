Об этом пишет «НБН» ссылаясь на на брифинг спикера Белого дома Джен Псаки.



Отвечая на вопрос, почему администрация Байдена до сих пор не назначила посла в Украине, Псаки ответила следующее:



«Белый дом намерен назначить своего посла в Украине, но сроки пока не согласованы. Конкретной даты этого события у нас нет».



Джен Псаки уточнила, что поиски подходящего кандидата на вакантную должность продолжаются, но вот ответить на вопрос, проводились ли уже собеседования с какими-то кандидатами она отказалась.



Стоит отметить, что посла США в Украине нет с мая 2019 года. До этого метсо посла занимала Мария Йованович, но в 2019 году её отозвали в США. Тогдашний лидер СШ Дональд Трамп назвал Йованович «нелояльной».

Стоит добавить, что ранее Оксана Маркарова рассказала, что необходимо сделать Киеву для получения безвиза с США.