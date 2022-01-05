Об этом журналист заявил на своем YouTube-канале, передает «НБН».

Украинский журналист Денис Казанский считает, что в Кремле сильно обеспокоены масштабными протестами в Казахстане.

«Сейчас больше всего переживают по поводу того, что происходит в Казахстане, на самом деле, в Кремле. Вот там настоящая истерика сейчас. Потому, что, по сути, Казахстан на постсоветском пространстве, в орбите РФ, был такой живучей диктатурой. И в России, особенно после того, что случилось с Лукашенко, возлагали большие надежды, говорили: «смотрите, вот в Казахстане все нормально, Назарбаев плавно передает власть преемнику, можно и в РФ такое сделать». Но теперь, по сути, Путин остается последним диктатором – кольцо вокруг него сужается», — сказал журналист.

Казанский уверен, что Путин понимает, что после Беларуси и Казахстана, массовые протесты против власти могут вспыхнуть и в России.

«Путин, конечно, глядя на все это, понимает, что рано или поздно доберется и до него, полыхнет и у него. И он уж точно по поводу происходящего очень и очень недоволен», — добавил журналист.

Тем временем, стало известно, что протестующие в Казахстане захватили аэропорт Алматы.