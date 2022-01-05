Об этом рассказал в интервью телеканалу «НАШ», передает «НБН».

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков сказал, что у него стало меньше свободного времени после того, как его сняли с должности спикера Верховной Рады. А вот работы, по словам политика, у него прибавилось.

Разумков сказал, что он привык к напряженному графику, еще, будучи спикером Рады.

«Появилось больше работы… Мы когда начинали свою деятельность, в том числе, на должности главы Верховной Рады, тогда особенно команде было тяжело, потому, что я уже привык к такому ритму жизни, а многим было тяжело. Мы начинали работать в 7.30-8.00, а заканчивали рабочий день в 00.00, в 01.00 ночи… В таком режиме мы прожили месяцев 6-8», — сказал экс-спикер Рады.

Разумков не скрывает, что занимается созданием собственной политической партии.

«Сейчас другое прибавилось. Построение общественной организации и после этого будет создавать партию, команду и много других вызовов, которые я поставил перед собой, и жизнь поставила», — поведал экс-глава ВР.

Недавно в одном из своих интервью Разумков рассказал, пытался ли президент Зеленский с ним примириться.