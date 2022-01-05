Об этой информации сообщил 112UA.TV, сославшийся на эфир программы «Украина с Тиграном Мартиросяном», передает «НБН».

В самом начале Рабинович начал издали. Он сослался на то, что в Украине своего рода «цари» никогда не оставались надолго. Нардеп сказал, что такие люди либо сами уходили, либо их полноценно сбрасывали.

«Нам нужно менять форму правления. То есть, необходимо не просто идти на выборы в Парламент…Нужно полноценно менять Конституцию с помощью общенационального референдума. Этим мы навсегда изменит Украину – сделаем ее независимой, нейтральной, и притом парламентской республикой без президента», — сказал Рабинович.

Затем он выразил уверенность, что вышеупомянутое просто необходимо сделать, чтобы не привести к власти «красивого президента», который принесет стране сегодняшние результаты.

Недавно при этом Путин сделал Зеленскому комплимент – Цимбалюк раскрыл, что недавно сказал президент РФ.