Об этой информации сообщил «Гордон», передает «НБН».

В самом начале журналист начал издали. Он упомянул, что для властей Кремля всякая власть в Украине, которая стоит на национальных позициях – это фактически нацисты. Затем уже речь пошла о президенте Украины.

«Путин сделал Зеленскому комплимент. По факту это так и есть. Ведь учитывая возникшие обстоятельства между Киевом и Москвой, Зеленский не сдает коренных интересов нашей державы. Вот почему начал беситься таким образом», — сказал Цимбалюк.

Следом, журналист начал говорить о том, что в российской интерпретации все, кто стоит за Украину – это нацисты и русофобы. По этой причине, как сообщил представитель СМИ, на подобные обвинения стоит смотреть с определенной стороны.

Стоит напомнить, что до этого момента Порошенко сказал, какой будет судьба Украины: экс-президент сказал о решении, которое изменит все.