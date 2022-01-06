Об этом он заявил в эфире «24 Канала», передает «НБН».

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что пятому президенту Петру Порошенко, которого подозревают госизмене, сейчас хуже, чем сбежавшему в РФ экс-президенту Виктору Януковичу. Политтехнолог объяснил, почему он так считает.

«Думаю, что ему сейчас намного хуже, чем Януковичу. Потому, что Янукович сбежал на территорию, где ему сейчас комфортно, где все свои и даже, мне кажется, вывез значительное количество денег и капитала. У Петра Алексеевича с этим гораздо сложнее – в России бежать он не может, а весь остальной мир, если будут доказаны его преступления, будет его выдавать. Поэтому, ему не так комфортно, как Януковичу», — сказал Гайдай.

Как известно, сейчас пятый президент Украины находится за пределами Украины. Его адвокат заявлял, что политик вернется в январе.

Однако недавно Порошенко сам сообщил дату своего возвращения в Украину. Экс-президент сказал, что вернется в страну 17 января.

Тем временем, Печерский суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины.