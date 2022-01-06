Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в ОП, передает «НБН».

«Наш источник в ОП поведал о том, что на Банковой активно мониторят ситуацию с протестами в Казахстане. Уже известно, что Правительство было вынуждено уйти в отставку. Кроме того, были снижены цены на энергетические ресурсы. В Офисе Президента считают, что подобного рода протесты будет намереваться организовать оппозиция в регионах государства. Олигархи, в свою очередь, будут их финансировать», — сообщил источник.

На этом фоне пока точный план олигархов остался неизвестным. Кроме того, не было названо ключевых спонсоров протестов.

Временем ранее же была названа дата краха экономики Украины: эксперт рассказала, какая тенденция уже наблюдается.