Об этой информации сообщил «Прямой», передает «НБН».

В самом начале эксперт сослался на то, что Зеленский рьяно преследует экс-президента страны и сегодняшнего лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко. Так же он упомянул, что похожая ситуация наблюдается и с одним из глав фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«С ними президент себя ведет так, будто бы обиделся на что-то. Ситуация напоминает комплекс Наполеона: тот при маленьком росте ненавидел людей, у которых рост был выше его. Я знал одно политическое лицо, которое ненавидело людей, что были на голову выше него. Он пытался их уничтожать или хотя бы нанести вред. Не самая влиятельная фигура была, но все-таки случай имел место быть», — сказал Чорновил.

Затем он сослался на то, что Зеленский поступает аналогичным образом, однако с теми, у кого политический вес в стране больше, чем у него или хотя бы представляет для него угрозу.

«Он ощущает себя при них неполноценным. Такое происходит, когда у человека наблюдается психологически неустойчивое состояние. Такой эффект и происходит – появляется желание уничтожать. Особенно когда человек еще и внутри является агрессивным. Притом это все у него наблюдается с детских лет – мною был изучен анамнез. Там со школьных лет присутствует то, что заложило в нем ряд комплексов. Это вообще что-то на стыке психологии и психиатрии», — заключил Чорновил.

При этом уже у олигархов появился новый план по Украине: инсайдер ОП сказал, что задумали бизнесмены и оппозиция.