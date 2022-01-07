Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «НБН».

Отмечается, что прибыл на территорию ОРЛО один из представителей власть имущих людей в России. При этом еще раньше он был видным лицом на территории оккупированной Донетчины, однако был вынужден покинуть территорию ОРДО по спорным обстоятельствам.

Речь идет о депутате Госдумы РФ Александре Бородая. Примерив на себя роль «Деда Мороза», он решил передать 500 новогодних наборов сладостей так называемым «властям» оккупированной Луганщины.

Что примечательно, подарки предназначены для детей членов «Луганского округа Донских казаков», по официальной версии, пребывающих на территории оккупированной Луганской области.

Известно при этом, что Бородай временем ранее был тесно связан с Захарченко. Особенно это было актуально в 2014 году, когда сепаратисты водрузили флаг ОРДО в Донецке.

Напомним, что в ОРДО ввели «негласные» штрафы: дончане рассказали, с чем столкнулись прямо на улицах.