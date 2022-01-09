Как информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ, в этих «гарантиях безопасности», в частности, содержится требование Кремля относительно того, чтобы Киев не стал членом Альянса.

В составе российской делегации присутствуют представители внешнеполитического и оборонного ведомств государства. Их возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

В материале говорится, что основной день переговоров был назначен на понедельник, десятого января, однако по всем ожиданиям, уже в вечернее время, девятого января, стороны сядут за стол переговоров и проведут «предварительную» часть встречи.

В свой черед Сергей рябков подчеркнул, что Москва на предстоящих консультациях «не пойдет на уступки».

Цитата из его заявления:

«Ведь мы туда направляемся не с протянутой рукой. Мы едем в Женеву с четко сформулированной задачей. Ее нужно решить на тех условиях, которые были сформированы нами. На этом все».

Также ранее Рябков намекнул, что встреча с США в Швейцарии может быть и вовсе сорвана. Более того, он озвучил причины такого сценария.